DGSN: Hammouchi a pris une décision importante en faveur des habitants de Salé

La DGSN souligne également avoir veillé à doter ces structures des équipements et ressources humaines nécessaires pour pouvoir accompagner les mesures de développement de la nouvelle structure organisationnelle des services de sûreté de Salé, dans le but de garantir de meilleurs services aux citoyens.

Pour ce qui est de la lutte contre la criminalité, le service provincial de la police judiciaire de la ville de salé comprendra une brigade spécialisée dans la lutte contre les réseaux criminels qui sera dotée de 168 éléments travaillant en rotation le long de la journée et de la semaine pour intervenir sur les grandes affaires criminelles et poursuivre les personnes recherchées.

La DGSN assure en outre avoir mis à la disposition de la Sûreté provinciale de Salé des groupes urbains de maintien de l’ordre et de la sécurité et qui regroupent deux brigades de sécurité routière, quatre brigades de corps urbain outre une brigade mobile de maintien de l’ordre forte de 210 éléments.

La Sûreté provinciale de Salé comprendra également des services territoriaux déclinés en quatre districts (Sala El Jadida, Salé Medina, Laâyayda, Bettana-Tabriquet) qui vont englober des arrondissements de police, des éléments de la police judiciaire, des renseignements généraux et du corps urbain.

Le développement de la structure organisationnelle des services de sûreté de la ville de Salé intervient dans le cadre de la stratégie mise en oeuvre par les services de la sûreté nationale visant à mettre en adéquation l’action des services de sécurité avec l’accroissement démographique et l’expansion urbanistique, améliorer la couverture sécuritaire de manière à renforcer la prévention contre le crime et le sentiment de sécurité outre le rapprochement des services de sûreté des citoyens, indique la DGSN dans un communiqué.

La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a annoncé, ce lundi, sa décision de valoriser la structure organisationnelle des services de la sûreté nationale de la ville de Salé de district provincial à Sûreté provinciale avec tout ce que cela exige en matière de renforcement des services de sûreté, des ressources matérielles et humaines ainsi que du parc auto outre la mise en place de nouvelles entités de sûreté.