DGSN: encore un bon geste de Hammouchi envers ses éléments

La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a annoncé qu’un montant exceptionnel a été alloué à quelque 2.800 veuves de fonctionnaires de la Sûreté nationale, à l’occasion de l’avènement du mois sacré de Ramadan.

“Le Directeur général de la sûreté nationale a décidé d’allouer un montant exceptionnel à quelque 2.800 veuves de fonctionnaires de la Sûreté nationale, à l’occasion du mois sacré de Ramadan, et ce en consécration de la bienveillance et de la sollicitude accordée par la DGSN à cette chère catégorie de sa grande famille”, a indiqué la DGSN dans un communiqué.

La même source a précisé que les services de la DGSN ont consacré un budget global important à ces aides à caractère social, afin de soutenir les veuves de la famille de la sûreté nationale à l’occasion de ce mois béni.

Ces initiatives sociales s’inscrivent dans le cadre de la mise en oeuvre des Hautes instructions royales visant à promouvoir les conditions sociales de toute la famille de la sûreté nationale, fonctionnaires, retraités et ayants droit, et ce dans le cadre de la reconnaissance, la gratitude et la consolidation des liens avec les familles des fonctionnaires de la sûreté nationale ayant rendu l’âme en accomplissant des actions considérables pour la sécurité de leur patrie et de leurs concitoyens, conclut la DGSN.

