DGSN: disparue à Salé, une petite fille a été retrouvée à Marrakech

Une fillette donnée pour disparue dans des circonstances suspectes après sa sortie d’école jeudi à Salé, a été retrouvée ce vendredi à Marrakech saine et sauve, indique un communiqué de la DGSN.

Les services de police de Salé avaient reçu jeudi un avis de disparition d’une fillette de 12 ans dans des circonstances suspectes après sa sortie d’école, fait savoir le communiqué, ajoutant que les recherches et investigations menées par les éléments de la police judiciaire de Marrakech et de Salé, en coordination avec les services de la Direction générale de la surveillance du territoire, ont permis de localiser le lieu où elle se trouvait, au niveau de la gare ferroviaire de Marrakech, où elle a été récupérée saine et sauve, sans avoir subi aucune agression.

La fillette a été entendue, en présence de son tuteur, par la brigade de la police judiciaire chargée des mineurs, afin de déterminer les circonstances de son départ du foyer parental et de déterminer les raisons réelles de son voyage de Salé vers Marrakech, conclut la DGSN.

M.S. (avec MAP)