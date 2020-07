DGSN: deux hommes ont « semé le chaos » dans un hôpital à Marrakech

Un officier de paix relevant de la préfecture de police de Marrakech, a été contraint, jeudi matin, de dégainer son arme de service sans en faire usage lors d’une intervention sécuritaire pour interpeller deux individus, âgés de 28 et 29 ans, qui étaient en état d’ébriété et de forte impulsivité, et avaient exposé la vie des citoyens et des éléments de la police à une grave menace à l’aide d’une arme blanche.

Les deux suspects ont semé le chaos au sein d’un hôpital local de Marrakech alors qu’ils y recevaient des soins pour des blessures, ce qui a nécessité l’intervention d’un officier de paix pour imposer l’ordre, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), précisant que les deux individus ont opposé une résistance farouche à l’aide d’une arme blanche, contraignant le policier à dégainer son arme de service, ce qui a permis de neutraliser le danger émanant de cette agression et d’interpeller les suspects.

L’un des mis en cause a été placé sous surveillance médicale à l’hôpital pour poursuivre les soins, alors que le second a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête préliminaire menée sous la supervision du parquet compétent pour déterminer les tenants et aboutissants de cette affaire.

Les investigations se poursuivent pour interpeller deux autres complices qui se trouvaient en compagnie des suspects lorsqu’ils ont commis ces actes criminels, conclut la DGSN.