DGSN: deux conducteurs risquent plusieurs années de prison

Les éléments de la sûreté nationale opérant au port Tanger-Med ont avorté ce mardi, en coordination avec la Direction générale de la surveillance du territoire, une opération de trafic de 487 Kg de chira à bord de deux camions de transport international routier se dirigeant vers l’un des ports européens.

Selon un communiqué de la DGSN, les opérations de recherches et d’investigations ont abouti à l’arrestation des deux conducteurs, âgés de 35 ans et 47 ans, tandis que les mesures de fouille à l’aide de chiens policiers ont permis de trouver les drogues saisies, dissimulées soigneusement dans les deux remorques.

Une quantité de 227 Kg de chira a été retrouvée dans la remorque du premier camion, alors que 260 kg ont été saisis dans celle du deuxième camion, indique le communiqué.

Les mis en cause ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête menée par le service préfectoral de la police judiciaire de Tanger sous la supervision du parquet compétent, en vue d’élucider les tenants et aboutissants de cette affaire et pour déterminer les ramifications et liens de cette opération avec les réseaux internationaux de trafic de drogue, a précisé la DGSN.

S.L. (avec MAP)