DGSN: deux arrestations après un vol dans une villa à Safi

La police judiciaire de Safi, a procédé, ce jeudi, à l’interpellation de deux individus pour leur implication présumée dans une affaire de vol par effraction à l’intérieur d’une villa.

Les services de la sûreté nationale avaient entamé, jeudi matin, les procédures du constatation d’un vol par effraction à l’intérieur d’une villa à Safi, indique la DGSN dans un communiqué, ajoutant que les recherches et investigations ont permis d’identifier et d’interpeller les deux suspects, âgés de 18 et 34 ans.

Les opérations de perquisitions effectuées dans une maison abandonnée, près du lieu du crime, ont permis la saisie de la majorité des objets volés, notamment un fusil de chasse, dont le canon et la crosse ont été découpés par les prévenus d’une façon à ce qu’il ressemble à un pistolet, ainsi que des appareils électroniques et des téléphones portables, ajoute la même source.

Les mis en cause ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, afin d’identifier les tenants et aboutissants de cette affaire, et déterminer l’ensemble des actes criminels qui leur sont reprochés, conclut le communiqué.

M.S. (avec MAP)