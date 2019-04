DGSN: des têtes risquent de tomber après un braquage insolite

Voilà une bande de malfrats qui n’a pas froid aux yeux et d’une audace inouïe! Ces individus ont osé braquer un poste de police, à Kénitra, dans la nuit de lundi dernier, et ont pris la poudre d’escampette vers une destination inconnue, selon le quotidien Assabah.

Les voleurs ont réussi à s’introduire au sein du septième arrondissement de police après en avoir fracassé la porte. Ils ont pu s’emparer de trois ordinateurs, dont l’un contient des attestations administratives de citoyens. Le deuxième est le PC personnel du chef de l’arrondissement, quant au troisième, celui du secrétariat, il contient des documents top secret, ainsi que des informations importantes.

Le journal ajoute que les braqueurs, dont l’identité demeure inconnue pour l’heure, ont également pu s’accaparer d’une moto servant au transport des documents administratifs de la Sûreté nationale. De ce fait, de hauts responsables de la DGSN se sont rendus sur les lieux, mardi matin, et il est attendu qu’une commission de la direction centrale vienne superviser une enquête sur ce braquage, surtout en ce qui concerne le vol de documents contenant des informations aussi importantes que très sensibles.

De même que plusieurs têtes risquent de tomber, précise la même source. En particulier, celles d’éléments ayant exercé pendant de longues années à Kénitra, sans résultats tangibles et probants de leur part.

Larbi Alaoui