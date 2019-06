DGSN: des policiers agressés pendant l’exercice de leurs fonctions

La police judiciaire d’Es-Smara a interpellé, vendredi, un individu qui faisait l’objet de huit avis de recherche au niveau national pour des affaires de trafic de drogue, insurrection et destruction volontaire, après avoir délibérément heurté un véhicule de police avec un 4X4, blessant deux policiers, et agressé au moyen d’une barre de fer un élément de la brigade légère de sécurité, a indiqué la DGSN.

Le mis en cause, en compagnie d’autres complices, avaient exploité l’occasion de libération d’un individu condamné pour des crimes d’atteinte à l’ordre public, destruction volontaire et attroupement armé après avoir purgé sa peine privative de liberté, pour provoquer des troubles, agresser les agents de sécurité à l’aide d’une barre de fer tout en tentant de foncer sur ces éléments par un 4×4, des événements qui ont été confirmés par des séquences vidéo diffusées sur internet, souligne la DGSN dans un communiqué.

Les enquêtes et les investigations menées par la police judiciaire dans le cadre de cette affaire ont permis l’interpellation de trois individus impliqués dans ces événements et apparaissant dans ces vidéos en train d’agresser les éléments de sécurité pendant l’exercice de leurs fonctions et de porter atteinte aux biens publics et privés, ajoute la même source.

Les prévenus ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent en vue d’élucider tous les tenants et aboutissants de ces actes attentatoires à l’ordre public et ayant entraîné des blessures, à divers degrés de gravité, dans les rangs des forces de sécurité, précise le communiqué.

S.L. (avec MAP)