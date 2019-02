DGSN: des policières marocaines font sensation sur la Toile

Drapée dans de beaux uniformes flambant neuf, la gent féminine de la brigade cynotechnique de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), fait sensation sur la Toile.

Nos policières font partie d’une unité cynophile aguerrie, au rôle important aux côtés des autres services de la DGSN, sous la houlette de son dynamique et compétent directeur général, Abdellatif Hammouchi.

Avec plus de 250 chiens policiers de races diverses, la gent féminine, ayant bénéficié d’une formation spécifique, accomplit le devoir qui lui incombe avec conscience professionnelle et rigueur de mise. Lequel noble devoir consiste au maintien de la sécurité des citoyens et de l’ordre public et à la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes.

La détection de substances explosives, quelles que soient leurs utilisation, ainsi que la recherche de différentes sortes de drogues, au niveau des postes frontaliers ou ailleurs, sont également parmi les nombreuses missions que doivent accomplir, avec abnégation et un courage certain, nos policières et leurs chiens.

Chapeau (plutôt Képi!) bas, mesdames et mesdemoiselles! La DGSN et tous les citoyens ont de quoi être fiers de vous.

L.A.