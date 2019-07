DGSN: des augmentations de salaires revues à la baisse

Mauvaise surprise pour les hommes et les femmes de la Direction générale de la sûreté nationale! Les augmentations de salaires promises se sont rétrécies comme peau de chagrin, rapporte le quotidien Al Massae de ce lundi.

Elles n’ont pas dépassé les 530 DH mensuels pour les officiers de police et beaucoup moins pour les brigadiers, les inspecteurs et les gardiens de la paix.

Selon la même source, le ministère de l’Economie et des finances a procédé à des prélèvements sur salaires de plus de 50% sur les augmentations prévues par le nouveau statut de base pour les effectifs de la DGSN. Ces derniers ont également été privés de l’augmentation de 530 DH octroyée aux éléments des Forces armées royales.

Cette décision du ministère de l’Economie n’a pas manqué de provoquer l’ire des femmes et des hommes de la DGSN. Et une correspondance a été adressée à Abdellatif Hammouchi dans ce sens, demandant la revalorisation des augmentations de salaires.

