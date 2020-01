DGSN: coup de filet de la PJ de Dakhla

Les éléments de la Brigade de la police judiciaire du district provincial de sûreté à Dakhla viennent d’arrêter trois individus aux antécédents judiciaires, dont un mineur de 17 ans, impliqués dans une affaire de vol avec violence sous la menace de l’arme blanche.

Dans un communiqué, la DGSN indique que les recherches et investigations menées sur le terrain suite à ces actes criminels dans un quartier de Dakhla, ont permis d’interpeler les trois suspects près de la plage Arrommane, à un kilomètre au sud de la ville, faisant savoir qu’il a été procédé à la saisie en leur possession d’objets provenant de ces crimes, en plus d’armes blanches et deux motos, dont un triporteur.

Les mis en cause ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, afin d’élucider les tenants et aboutissants de cette affaire, conclut le communiqué.

M.D. (avec MAP)