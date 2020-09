DGSN: coup de filet de la PJ d’Agadir

La police judiciaire d’Agadir a interpellé, lundi soir, en coordination avec les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), quatre individus âgés entre 27 et 49 ans, dont deux frères, pour leur implication présumée dans une affaire de possession et de trafic de drogue.

Trois des suspects ont été interpellés à bord d’un véhicule utilitaire au quartier « Zitoune » à la zone de « Tikiouine » aux environs d’Agadir, indique mardi la DGSN dans un communiqué, ajoutant que l’opération de perquisition effectuée a abouti à la saisie de 200 kilogrammes de chira emballés dans des boites à sucre.

Cette opération a également permis l’interpellation du quatrième suspect qui se trouvait à bord d’une autre voiture utilitaire, et ce pour ses liens présumés avec ce réseau criminel, précise la DGSN.

Les mis en cause ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête préliminaire menée sous la supervision du parquet compétent, tandis que les opération de sécurité sur terrain se poursuivent pour interpeller d’éventuels autres complices dans cette activité criminelle et déterminer ses potentielles ramifications aux niveaux local et national, conclut le communiqué.

M.S. (avec MAP)