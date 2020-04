DGSN: arrêté après avoir diffusé une vidéo haineuse

Les éléments de sûreté du commissariat régional de police d’Ouled Taima ont interpellé, mercredi soir, un administrateur de nombreuses pages sur les réseaux sociaux, soupçonné d’être impliqué dans l’enregistrement et la publication d’un contenu numérique diffamatoire et incitant à la discrimination et à la haine.

Selon un communiqué de la DGSN, le suspect (50 ans), un multirécidiviste en matière de trafic de drogue et de crimes violents, a été interpelé suite à une plainte déposée par la Confédération marocaine des organisations artistiques et culturelles professionnelles après qu’il a publié sur sa chaîne YouTube et sur son compte Facebook personnel une vidéo diffamatoire contre des artistes et des professionnels des activités culturelles.

Le mis en cause a été placé en garde à vue sous la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent au moment où les opérations de suivi et de veille informatique, menées par les services de sûreté, se poursuivent afin de lutter contre la publication de contenus violents ou incitant aux actes criminels, a conclu la même source.

M.S. (avec MAP)