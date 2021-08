Devenu artiste, l’ancien joueur du WAC Mouhcine Nachet se livre à cœur ouvert (VIDEO)

L’ancien joueur du Wydad de Casablanca, Mouhcine Nachet, s’est imposé dans la tendance Youtube au Maroc avec sa première chanson « Ness lil », sortie mardi dernier. Il participe également au casting de la saison 5 de la série à succès « La Casa de Papel ». Dans un entretien avec Le Site info, l’artiste footballeur s’est livré au sujet de sa carrière sportive, artistique, mais aussi sur sa vie personnelle.

L’ancien wydadi nous a révélé que son entrée dans le monde de la chanson s’est faite suite aux encouragements de certains de ses amis artistes, qui lui ont proposé de s’y essayer. Le pari a été réussi et la chanson a été bien accueillie par le public, cumulant un nombre record de vues en quelques jours. Notre interlocuteur ajoute qu’il a reçu de bons retours de la part de certains artistes et footballeurs qui l’ont félicité, comme par exemple les jumelles Safaa et Hanaa, Lamiaa Zaidi, Mohammed Reda, le footballeur Faysal Fajr et d’autres.

Nachet ajoute que les paroles de la chanson ne le représentent pas en tant que personne, soulignant que le parolier lui a proposé la chanson, dont le clip a été tourné selon la vision du réalisateur Hatem Taif.

Concernant sa participation à la saison 5 de la « Casa de Papel », le footballeur a déclaré qu’il avait postulé en ligne pour auditionner pour le rôle, avant de découvrir plus tard, à sa grande surprise, qu’il a été accepté. Notre interlocuteur a toutefois refusé de révéler les détails de son rôle, ou du tournage qui commencera vers la fin du mois, par respect d’une clause de confidentialité. Il précise cependant qu’il refuse de tourner des scènes portant atteinte à la pudeur.

Notre interlocuteur écarte par ailleurs la possibilité d’abandonner sa carrière sportive pour se consacrer à l’art, soulignant que le sport est son domaine principal. Il précise toutefois qu’il poursuivra sa carrière artistique, et que de nouvelles chansons sont déjà prévues.

Par ailleurs, le footballeur a démenti catégoriquement les rumeurs selon lesquelles il se serait marié avec Bouchra Dou, qui a dernièrement annoncé son union tout en laissant secrète l’identité de son partenaire.

