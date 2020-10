Deuxième vague, reconfinement au Maroc… Un chercheur dit tout (VIDEO)

Dr Taieb Himdi, médecin et chercheur dans les politiques et régimes de santé, a indiqué que le nombre de décès quotidiens est le nouveau paramètre pris en compte dans l’analyse épidémiologique.

Le chercheur a souligné dans une interview avec Le Site Info, dans le cadre de l’émission « Dayf Khass » que les extrapolations faites pour les bilans de décès quotidiens laissent entendre qu’ils sont destinés à grimper sensiblement pour les mois à venir. Pour Dr Himdi, la probabilité d’un retour au confinement sanitaire complet reste parmi les scénarios prévus même si toutes les mesures prises récemment visent à l’éviter, compte tenu des conséquences douloureuses sur les plans économique et social.

Il a par ailleurs estimé que le Maroc se dirige vers une deuxième vague, au regard de la rapidité de propagation du virus et de la situation épidémiologique qui, a-t-il fait remarquer, tout en étant très préoccupante, n’est pas encore très dangereuse.

A propos de Casablanca, déjà soumise à de strictes mesures restrictives, il a souligné que si les chiffres continuent à flamber, les autorités pourraient aller plus loin et ordonner la fermeture des cafés et restaurants, voire la fermeture des écoles. Les dernières recherches ont mis en évidence trois actions susceptibles de circonscrire la propagation du virus: l’interdiction des rassemblements, l’interdiction des rassemblements familiaux de plus de 10 personnes et la fermeture des écoles, a-t-il noté.

