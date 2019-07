Deux touristes français agressés dans le sud du Maroc

Un individu souffrant de troubles psychiatriques et mentaux a blessé légèrement, ce mardi après-midi, les pensionnaires d’une auberge touristique, a-t-on appris auprès des autorités locales de la province de Tata.

Blessées à l’arme blanche au niveau de la tête et de la main, les victimes (père et sa fille de nationalité française) ont été transportées à l’hôpital régional d’Agadir pour recevoir les soins nécessaires, a-t-on précisé de même source, ajoutant que l’individu a aussi mis du feu au bureau du gérant de cette auberge située à la commune Fam El Hisn, province de Tata.

L’agresseur, aux antécédents judiciaires et qui était, à plusieurs reprises et pour une longue durée, interné à l’hôpital des maladies mentales et psychiatriques, a été placé à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent.

S.L. (avec MAP)