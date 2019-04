Deux supporters du Raja ont ému la Toile

Ne dit-on pas qu’à chaque chose, malheur est bon? Cet adage se confirme encore avec l’histoire de ces deux jeunes cireurs arborant des tee-shirts bleus au dos desquels est écrit le mot”Raja”. Façon de témoigner leur admiration enfantine pour le club casablancais qui représente dignement le football national à l’échelon continental.

Une internaute, en mal d’occupation et, surtout, en mal d’inspiration sans doute, se prétendant wydadie, a cru bon se gausser de ses deux enfants, sur sa page Facebook.

La réaction de la Toile ne s’est pas fait attendre de la part des supporters des Verts et l’internaute indélicate et irrespectueuse en a eu pour son grade. L’indignation est aussi venue des supporters club des rouges, l’autre club bidaoui, futur champion incontestable de la Botola Pro pour la saison en cours.

Tous ont été unanimes à condamner les propos honteux de ladite internaute à l’encontre de deux enfants que les aléas de la vie obligent à cirer les chaussures au lieu de fréquenter les bancs de l’école. Cette solidarité de la Toile, exprimée en soutien aux deux petits cireurs, a même eu un effet salvateur en l’action généreuse que proposent deux supporters du RCA.

Ainsi, Me Issam Ibrahimi, adhérent du club des Verts, a révélé sur sa page officielle Facebook que deux personnes influentes au sein du Raja se proposent de s’occuper de ces deux enfants. Leur scolarisation et les frais qui y sont inhérents seront donc à la charge de ces deux bienfaiteurs rajaouis et ce, jusqu’à la majorité des deux mineurs. Et, cerise sur le gâteau généreux, les deux petits cireurs seront incorporés au sein de l’école du Raja Athletic club.

Larbi Alaoui