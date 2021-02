Deux nouvelles nominations royales

Le roi Mohammed VI a présidé, ce jeudi au Palais Royal à Fès, un Conseil des ministres, consacré à l’adoption de plusieurs projets de textes juridiques et accords internationaux.

Lors de ce Conseil, le Souverain a nommé Habiba Laklalech à la tête de l’Office national des aéroports (ONDA) et Hassan Boubrik au poste de directeur général de la Caisse Nationale de la sécurité sociale (CNSS).

Ceci, conformément aux dispositions de l’article 49 de la Constitution, sur proposition du chef du gouvernement, et à l’initiative de la ministre du Tourisme, de l’Artisanat, du Transport aérien et de l’Économie sociale et du ministre du Travail et de l’Insertion professionnelle.

M.S.