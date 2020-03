Deux nouveaux cas de coronavirus au Maroc: ce que l’on sait

Le ministère de la Santé a annoncé, mercredi, deux nouveaux cas confirmés d’infection au Covid-19 au Maroc.

Il s’agit de l’épouse et de la fille du touriste français testé positif à ce virus et déclaré comme étant le troisième cas confirmé au Maroc, indique le ministère dans un communiqué, relevant que les deux nouveaux cas ont été détectés dans le cadre de l’exécution du Plan national de veille et de riposte au Covid-19, notamment parmi les personnes ayant côtoyé des malades.

Les deux patients étaient sous contrôle médical et mis en quarantaine depuis deux jours, avant que les analyses au laboratoire de l’Institut Pasteur-Maroc ne confirment leur infection, ce qui porte à cinq le nombre de cas confirmés au Maroc, tous en provenance de régions où s’est propagée la maladie, précise la même source.

Les deux nouveaux cas, dont l’état de santé ne suscite pas d’inquiétudes, sont actuellement sous assistance médicale dans un hôpital à Marrakech, où ils sont pris en charge conformément aux mesures sanitaires en vigueur, souligne le ministère.

S.L. (avec MAP)