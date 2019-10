Deux Marocaines dans le Top 100 des jeunes africains les plus influents

La directrice exécutive de l’Observatoire national des droits de l’enfant (ONDE), Lamia Bazir, figure parmi les cent jeunes africains les plus influents du monde, aux côté d’une autre Marocaine, la chanteuse Salma Rachid, selon le classement 2019 établi par “Africa Youth Awards”.

Le classement, établi chaque année depuis quatre ans, a été rendu public le 2 octobre par Africa Youth Awards, basée à Accra.

Lamia Bazir, jeune femme de 27 ans engagée pour la promotion des droits des femmes et des enfants, est à la 51e place du classement. Directrice exécutive de l’ONDE, elle travaille notamment sur des projets de coopération internationale, entre le Maroc et les Etats-Unis, à titre d’exemple. Les questions d’éducation et d’accès à l’emploi sont des thématiques pour lesquelles l’activiste est particulièrement engagée.

Un peu plus loin dans le classement, au 81e rang, l’on trouve la chanteuse Salma Rachid, finaliste de la 2e édition de la compétition “Arab Idol” en 2013.

Cette année, 32 pays sont représentés par des jeunes dans le classement. Les femmes, au nombre de 52, dominent légèrement le classement. Ce sont d’ailleurs deux femmes, la Kényane Adelle Onyango, qui a lancé l’initiative du même nom, et la Tunisienne Ahlem Nasraoui, chargée du programme régional de l’ONG IREX qui occupent respectivement la 2e et la 3e place du podium. En tête du classement, caracole un jeune homme de nationalité nigériane, Adebo Ogundoyin, membre de l’assemblée législative de l’Etat d’Oyo.

L’organisation Africa Youth Awards, lancée en 2014, entend mettre en lumière les acquis et la contribution de jeunes africains impliqués dans le développement de leur continent.

S.L. (avec MAP)