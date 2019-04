Deux Israéliens arrêtés à Marrakech

La brigade régionale de police judiciaire de Marrakech, en coordination avec la brigade nationale de police judiciaire (BNPJ), a arrêté deux Israéliens dans le cadre de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent sur le démantèlement d’un réseau criminel actif dans la falsification de documents administratifs dans le but d’obtenir des pièces d’identité et des passeports marocains au profit de citoyens étrangers.

Un communiqué de la DGSN indique que les deux suspects ont été arrêtés à Marrakech, précisant que les perquisitions menées dans le cadre de cette affaire ont permis la saisie d’une carte nationale et d’un passeport marocains obtenus par falsification, outre une carte de séjour d’un pays d’Amérique latine dont l’authenticité est en cours de vérification.

Les recherches et investigations ont montré que les deux mis en cause ont obtenu des pièces d’identité et des passeports marocains en utilisant des documents falsifiés, profitant des services du réseau criminel démantelé par la BNPJ à Casablanca sur la base d’informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire. Les suspects ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet, en vue d’identifier les ramifications et liens probables de ce réseau criminel, a conclu la DGSN.

S.L. (avec MAP)