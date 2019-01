Deux grosses opérations de police à Fès

La police judiciaire de Fès a procédé, mardi, à l’arrestation de deux individus pour leur implication présumée dans une affaire de trafic de drogues et de psychotropes.

Selon la DGSN, les deux suspects ont été arrêtés en possession de 5.380 comprimés psychotropes et d’ecstasy, de deux opérations différentes menées sur la base d’informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire national (DGST).

L’un des mis en cause a été interpellé à bord d’un autocar en provenance de Tanger en possession de 3.380 comprimés d’ecstasy et du rivotril, précise la même source, ajoutant que la deuxième opération a été effectuée à la gare ferroviaire où une femme de 30 ans a été appréhendée en possession de 2.000 comprimés d’ecstasy.

Les deux suspects ont été soumis à une enquête menée sous la supervision du parquet compétent, afin d’élucider les tenants et aboutissements de cette affaire et déterminer ses éventuelles ramifications et ses liens avec d’autres activités criminelles, conclut la même source.

S.L. (avec MAP)