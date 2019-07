Deux Espagnols arrêtés à Bab Sebta

Les éléments de la brigade conjointe de la police et de la douane ont avorté, vendredi, une tentative de trafic de 345 Kg de haschich et interpellé deux citoyens espagnols pour leur implication présumée dans cette affaire.

Une source de la douane a indiqué à la MAP que dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue, des éléments de l’administration des douanes et impôts indirects et de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) opérant au niveau du point de passage de Bab Sebta ont mis en échec une tentative de trafic de 345 Kg de haschich soigneusement dissimulés à bord d’un véhicule (genre caravane).

Un contrôle minutieux a permis la saisie de la quantité de haschich qui était dissimulée sous forme de plaquettes dans le plafond du véhicule immatriculé en Espagne, a ajouté la même source.

Et de poursuivre que l’enquête préliminaire avec le conducteur de la caravane et son compagnon, les deux de nationalité espagnole, a révélé qu’ils ont gagné le territoire marocain il y a une vingtaine de jours, précisant que l’un des mis en cause est une personne à besoins spécifiques.

Les deux individus en question ont été mis à la disposition de la police judiciaire pour complément d’enquête sous la supervision du parquet compétent, a-t-on encore précisé.

S.L. (avec MAP)