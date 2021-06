Deux enfants bloqués en Turquie: Ouahbi interpelle Laftit et Bourita

Le secrétaire général du Parti Authenticité et Modernité a adressé une correspondance au ministre de l’Intérieur et à celui des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des MRE au sujet de deux enfants marocains bloqués en Turquie, après l’arrestation de leur père par des groupes obscurantistes, en Syrie.

Me Abdellatif Ouahbi y demande à Abdelouafi Laftit et à Nasser Bourita d’intervenir pour rapatrier ces deux enfants et leur grand-père. Celui-ci s’était rendu en Turquie pour récupérer ses petits-enfants et les faire rentrer au Maroc après l’interpellation du papa, impliqué pour son adhésion au prétendu « Etat islamique » de Daech. Cependant, le retour d’aucun des trois n’a pu se faire.

La patron du Tracteur a souligné, dans sa correspondance aux deux ministres, la situation intenable des deux enfants, Fatima et Othmane, et a sollicité de Laftit et de Bourita de faire en sorte qu’ils puissent rentrer au pays , ainsi que leur grand-père, Mustapha.

Le SG du PAM, qui préside la Commission exploratoire concernant les Marocains, femmes, hommes et enfants, bloqués en Syrie et en Irak, demande également de faciliter le retour de nos compatriotes par l’intermédiaire des services de la Direction des affaires consulaires.

L.A.