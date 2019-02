Deux décès dans un terrible accident à Agadir

Un homme et une femme sont décédés dans un accident de moto, survenu sur la route reliant Ait Amir à Chtouka Ait Baha, dans les environs d’Agadir. Le couple est entré en collision avec un poids-lourd, indique une source bien informée à Le Site Info.

Le conducteur de la moto, âgé de 49 ans, et sa femme de 42 ans, ont été tués sur le coup. Le chauffeur du camion, lui, a été légèrement blessé. Alertés, les autorités et les secours se sont rendus sur les lieux du drame, ont évacué les corps des victimes à la morgue et transféré le chauffeur du camion à l’hôpital.

Les éléments de la gendarmerie royale, de leur côté, ont ouvert une enquête pour élucider les tenants et les aboutissants de ce drame.

K. Bhyer