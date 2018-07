Détenus du Hirak: Nabila Mounib appelle à participer à la marche de Casablanca (VIDEO)

La secrétaire général du Parti socialiste unifié (PSU), Nabila Mounib a invité l’ensemble des partis politiques et organisations de défense des droits de l’Homme à participer à la marche qui aura lieu dimanche 8 juillet à Casablanca en soutien aux détenus du Hirak.

Dans une déclaration à Le Site Info, en marge de la rencontre organisée ce samedi par le PSU à Casablanca, la femme politique a rappelé que son parti a été parmi les premiers à exprimer son soutien aux revendications pacifiques des activistes du Hirak du Rif.

Rappelons qu’après l’annonce des verdicts du Hirak, la Fédération de la gauche démocratique (FGD) qui rassemble trois formations politiques à savoir le Parti socialiste unifié (PSU), le Parti de l’avant-garde démocratique et socialiste (PADS) et le Congrès national Ittihadi (CNI), avait lancé un comité national pour la libération des détenus du Hirak et appelé tous les partis politiques et les militants des droits humains ainsi que l’ensemble des “forces démocratiques” à y adhérer.

Pour rappel, des peines allant de 20 ans de prison ferme à un an de prison avec sursis ont été prononcées, mardi 26 juin par la Chambre criminelle de la Cour d’Appel de Casablanca à l’encontre des accusés dans les événements d’Al-Hoceïma.

Lire aussi: Nabila Mounib: “les détenus du Hirak sont des prisonniers politiques” (VIDEO)

S.L.