Descente policière dans une fête de mariage à Meknès: le chanteur Tahour brise le silence

Plusieurs informations circulent ces dernières heures sur les réseaux sociaux, selon lesquelles une descente policière aurait eu lieu vendredi lors d’un grand mariage à Meknès, et ce pour violation de l’état d’urgence sanitaire. La fête, dont le nombre d’invités aurait dépassé celui autorisé par les autorités, a été animée par le célèbre chanteur populaire Tahour.

Pour s’assurer de la véracité de ces informations, Le Site info a contacté l’artiste qui, surpris, a balayé ces rumeurs d’un revers de main. «En effet, j’ai animé vendredi un mariage à Meknès mais aucune descente policière n’a eu lieu. Peut être que les autorités étaient présentes à l’extérieur de la salle», a-t-il expliqué.

Tahour a également indiqué avoir chanté pendant une heure avant de quitter les lieux à cause de son état de santé. «Je viens de subir une intervention chirurgicale au niveau du dos et mon médecin m’a recommandé de ne pas fournir beaucoup d’efforts».

Et d’ajouter : «Lors des cérémonies que j’anime, je respecte strictement les mesures de prévention sanitaire, dont la distanciation physique et le port du masque, et je me concentre sur mon travail. Mais je ne peux pas intervenir par rapport au nombre des invités et au respect des mesures. C’est aux organisateurs de le faire ».

N.M.