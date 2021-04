Descente policière dans un café à El Jadida

Les éléments de la gendarmerie royale d’El Jadida ont procédé, mercredi soir, à une descente dans un café qui avait ouvert clandestinement ses portes, sans se soucier des mesures de restriction imposées pendant le Ramadan.

Selon une source de Le Site info, 15 personnes qui se trouvaient sur place ont été interpellées et verbalisées, pour violation de l’état d’urgence sanitaire. Et d’ajouter que les mis en cause ont été relâchés après avoir payé leurs amendes.

Pour rappel, le gouvernement a décidé l’interdiction des déplacements nocturnes à l’échelle nationale de 20H00 à 06H00, à compter de ce 1er Ramadan 1442 de l’Hégire, sauf pour les cas exceptionnels, avec le maintien des différentes mesures préventives annoncées précédemment.

