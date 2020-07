Des zones reconfinées après la recrudescence des cas au Maroc ?

811 nouveaux cas d’infection au coronavirus (Covid-19) et 182 guérisons ont été enregistrés au Maroc samedi soir, durant les dernières 24 heures. 455 cas ont été notamment enregistrés dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima. Face à cette situation, le ministère de la Santé n’exclut pas un reconfinement de certaines régions.

« La fête d’Aid Al-Adha intervient cette année dans une conjoncture particulière nécessitant plus de « maturité » et de « responsabilité » en vue de prévenir contre la pandémie du nouveau coronavirus (covid-19) », a rappelé, samedi, le ministre de la Santé, Khalid Ait Taleb.

« Nous accueillons la semaine prochaine Aid Al-Adha qui constituent une occasion pour les familles de se rassembler autour d’une même table. Cette occasion intervient cette année dans une conjoncture particulière et difficile, ce qui nécessite de se doter de la maturité et de la responsabilité pour éviter les visites inutiles et les contacts physiques et veiller au respect des mesures de prévention lors des rassemblements familiaux », a dit Ait Taleb.

L’une des mesures phares à respecter pour prévenir contre le covid-19 est la distanciation sociale, a-t-il soutenu, notant qu’un reconfinement reste envisageable à « tout moment » en cas de non-respect des mesures de prévention et de sécurité, puisque le virus est toujours présent et guette la moindre occasion pour se propager davantage. Des images de Marocains entassés dans les souks, sans distanciations, en ont choqué plus d’un sur les réseaux sociaux. Et même si le virus ne se transmet pas dans l’eau de mer, d’après les scientifiques, force est de constater que les estivants ne respectent pas suffisamment les mesures sanitaires sur les plages.

Par ailleurs, les hôpitaux marocains seront approvisionnés en vaccins anti-grippaux et anti-pneumocoques durant l’automne prochain, a également annoncé le ministre de la santé.

En attendant un vaccin anti-Covid-19 sûr et efficace, le ministère de la Santé a décidé de mener une campagne de vaccination contre la grippe saisonnière et infections pneumocoques, au profit des personnes souffrant de maladies chroniques afin de renforcer leur immunité, a souligné Aid Taleb lors d’un webinaire organisé sous le thème « Covid-19, Grippe, HPV et pneumocoque: importance de la vaccination, quelles recommandations? ».

Le ministre a dans ce contexte mis l’accent sur la gravité de la grippe saisonnière pour les populations vulnérables, notamment les personnes âgées, les femmes enceintes, les nourrissons et les personnes atteintes de maladies graves, tout en relevant que le vaccin anti-grippe saisonnière n’est pas efficace contre la Covid-19.

Il s’agit cependant d’un scénario préventif qui sera mis en place aux côtés des mesures préventives déjà en vigueur, a-t-il fait observer.

MA