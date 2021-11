Des vols exceptionnels pour les étudiants marocains?

Après la fermeture des frontières et la suspension des vols de et vers le Royaume, de nombreux étudiants marocains demandent le lancement de vols exceptionnels leur permettant de regagner leurs universités à l’étranger.

Une solution est espérée par ces étudiants, sachant que le visa de plusieurs d’entre eux est sur le point d’expirer, ce qui les empêchera de voyager. De surcroît, les facultés étrangères qu’ils fréquentent risquent de prendre des mesures juridiques à leur encontre pour ne pas avoir repris le chemin de retour avant l’expiration du visa.

De même que les étudiants concernés ont déclaré avoir été surpris par la décision de la suspension des vols de et vers le Maroc et que cette mesure a été synonyme, pour eux, de choc émotionnel et d’embarras.

Rappelons que le Comité interministériel de suivi du Covid a annoncé, dimanche, la suspension de tous les vols directs de passagers à destination du Royaume, pour une durée de deux semaines, à compter du lundi 29 novembre 2021 à 23h59.

M.R.