Des vidéos indécentes sur la page Facebook de Hicham Mellouli

L’ex- “super-flic” est de nouveau au cœur d’une affaire compromettante et polémique. Cette fois-ci, il s’agit de vidéos pornographiques publiées sur sa page officielle et qui ont scandalisé ses followers et fans.

Certains parmi ces derniers pensent qu’il ne s’agit là que d’un guet-apens ourdi par les véritables auteurs des enregistrements, dont le dessein est de pirater le compte de Hicham Mellouli.

Quant à celui-ci, il n’a pas tardé à réagir via son compte Instagram pour clamer qu’il a été aussi surpris que ses followers par la publication de vidéos licencieuses sur sa page Facebook.

De même que l’ex-“super-flic” a fermement assuré que c’est le fait “de personnes inconnues” qui ont voulu pirater son compte. Hicham Mellouli a également précisé qu’il essaie de récupérer son mot de passe de sa page Facebook et, qu’avec des responsables de cette dernière, il a adressé une correspondance à la direction du réseau social afin que ces vidéos soient supprimées.

