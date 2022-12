Des travaux sur l’autoroute Casablanca-Berrechid à partir de jeudi

La Société Nationale des Autoroutes du Maroc (ADM) a annoncé mardi que des travaux de pose d’une passerelle piétons au Point Kilométrique PK9 de l’autoroute Casablanca – Berrechid, entre l’échangeur de l’aéroport Mohamed V et l’échangeur de Bouskoura sont programmés la nuit du jeudi prochain à partir de 22h00 jusqu’à 06h00 du matin de vendredi.

S’adressant aux usagers de l’autoroute Casablanca – Berrechid, ADM a souligné dans un communiqué que la circulation sera, par conséquent, suspendue provisoirement, entre l’échangeur de l’aéroport Mohammed V et l’échangeur de Bouskoura, dans le sens Berrechid – Casablanca à partir de 22h jusqu’à 6h du matin et dans le sens Casablanca – Berrechid à partir de minuit jusqu’à 6h du matin.

ADM propose ainsi des chemins alternatifs: Les usagers empruntant l’autoroute en provenance de Berrechid et à destination de Casablanca sont priés de quitter l’autoroute au niveau de l’échangeur de l’aéroport Mohammed V et d’emprunter la voie latérale à destination de Casablanca, pour rejoindre ensuite l’autoroute au niveau de l’échangeur de Bouskoura.

Aussi, poursuit la même source, Les usagers en provenance de Casablanca et à destination de Berrechid sont priés de quitter l’autoroute via l’échangeur de Bouskoura, et d’emprunter la voie latérale pour rejoindre à nouveau l’autoroute au niveau de l’échangeur de l’aéroport Mohammed V.

Le communiqué assure que la Société Nationale des Autoroutes du Maroc procédera à l’installation des dispositifs de signalisation provisoire aux endroits appropriés pour faciliter la circulation et s’excuse de la gêne occasionnée par ces travaux visant à renforcer davantage la sécurité autoroutière.

Pour plus d’information, ADM invite les usagers de contacter le centre d’appel au n°5050, ou de consulter l’appli ADM Trafic pour s’enquérir de l’état du trafic en instantané.