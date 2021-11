Des Tangérois protestent contre la cherté des prix (VIDEO)

Des dizaines de citoyens ont manifesté, jeudi 4 novembre, contre la cherté des denrées alimentaires, à Tanger.

Banderoles brandies et slogans scandées étaient de mise afin de protester haut et fort contre la revue en hausse ayant touché plusieurs produits de première nécessité. Dans ce cadre, l’un des manifestants a déclaré à Le Site info que ce sit-in est l’expression de la protestation forte des citoyens et leur refus de l’augmentation vertigineuse des prix de plusieurs denrées alimentaires.

De même que les manifestants tangérois ont vivement demandé une révision urgente des pris desdits produits.

A.A.