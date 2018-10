Des radars de nouvelle génération arrivent au Maroc

Il est quasi-acquis que le groupement Al Omra-Vitronic sera le duo désigné pour gérer le réseau routier du Royaume dans 12 régions. Voici ce qui est prévu pour renforcer la surveillance des radars fixes.

Le challenge proposé par le ministère du Transport et de l’Equipement pour le nouveau gestionnaire concerne l’installation et la maintenance de quelque 547 radars fixes pour l’exercice à venir, rapportent nos confrères de L’Economiste. Le montant global du marché est de 275 millions de dirhams.

La typologie du matériel exigée par le département de tutelle est on ne peut plus variée et sophistiquée. En plus du radar classique de vitesse, on aura droit à ceux contrôlant la vitesse moyenne sur autoroute par le biais de portiques (72 radars). Par ailleurs, 204 radars en agglomération vont contrôler la vitesse, les voies interdites, les franchissements de la ligne continue et le non-respect du feu rouge. 271 autres seront chargés du respect de la vitesse, des voies interdites et du franchissement de la ligne continue hors agglomération. Une première puisque jusqu’à présent les automobilistes n’avaient jamais été flashés aux feux rouges.

Fonctionnant au laser, cette technologie venue d’Allemagne ne donne aucun droit à l’erreur si l’on en croit L’Economiste dans son édition de jeudi. La précision est telle nous dit-on que même les voies à quatre files n’échapperont pas à la vigilance inexorable des radars fixes.

Le département de tutelle qui a devant lui jusqu’à trois mois et demi pour concrétiser son projet compte en outre, installer 1200 autres radars d’ici 2026, histoire de faire oublier le tiers des 150 n’ayant jamais fonctionné et non opérationnels par manque de jus (absence d’électricité).

Autre fait saillant, c’est le groupe désigné (société marocaine Al Omra et le constructeur allemand Vitronoc) qui sera en charge des avis des infractions ainsi que leur recouvrement.

M.J.K