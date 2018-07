Des projets menacent le littoral près d’Agadir (VIDEO)

Une vidéo qui circule depuis le 1er juillet sur les réseaux sociaux a d’ailleurs provoqué un tollé chez les internautes du Maroc et d’ailleurs. Cet extrait montre concrètement la dégradation du domaine public maritime: une pelleteuse creusant sur une partie de la roche à Immiouadar quand celle-ci s’effondre près de la mer. Selon un observateur de France24, il s’agit de travaux pour la construction d’un espace pour camping-cars, mobiles-homes, restaurants et une station de traitement des eaux usées.

Les habitants de la région d’Agadir crient au scandale à cause des projets immobiliers qui poussent comme des champignons, menaçant gravement le littoral. A Immiouadar et Taghazout, les promoteurs privatisent les plages et supervisent des constructions en masse afin de convertir cette ancienne région hippie en véritable piège à touristes.