Des projets importants inaugurés à Dakhla

Plusieurs projets de développement socio-économique ont été lancés ou inaugurés mercredi à Dakhla, à l’occasion de la célébration du 40-ème anniversaire de la récupération de Oued Eddahab.

Ainsi, le wali de la région de Dakhla-Oued Eddahab, gouverneur de la province d’Oued Eddahab, Lamine Benomar, accompagné d’un nombre d’élus, de responsables locaux et de personnalités civiles et militaires, a procédé à l’inauguration de la corniche de Dakhla. Il s’est également enquis de l’état d’avancement du programme de mise à niveau urbaine de Dakhla et des centres émergents au niveau de la province de Oued Eddahab.

Nécessitant un investissement de l’ordre de 539 millions de dirhams (MDH), le programme composé de 24 projets porte sur trois axes, à savoir “le logement et la mise à niveau urbaine”, “les équipements de base” et “l’équipement adapté aux réseaux”.

Il vise à améliorer la qualité de l’aménagement de l’espace urbain et des équipements de base, à lutter contre le logement insalubre et à contribuer au développement économique, social et touristique de la région.

Par ailleurs, M. Benomar a procédé au lancement des travaux d’éclairage public de l’avenue Mohammed V, qui seront réalisés dans six mois sur une longueur de 9.900 mètres. L’objectif de ce projet d’un montant total de plus de 14,79 MDH est d’assurer la sécurité des piétons et conducteurs et d’améliorer l’aménagement de l’espace urbain à Dakhla.

En outre, il a été procédé à la remise de deux véhicules au profit du District provincial de la Sûreté nationale de Dakhla, ainsi que deux autres au commandement régional de la Gendarmerie Royale, dans le cadre d’un partenariat entre la wilaya de la région de Dakhla-Oued Eddahab, le Conseil régional et les collectivités territoriales.

De même, le wali et la délégation l’accompagnant ont pris connaissance du projet de construction de la salle couverte, dont la réalisation nécessite une enveloppe de plus de 14,64 MDH, et du projet de construction et d’équipement des terrains de proximité (8,36 MDH).

Au complexe culturel “Al Walaa”, M. Benomar a procédé à l’inauguration d’une exposition d’art contemporain, intitulée “De Paris à Dakhla”, proposée par des artistes étrangers (deux Français et un Brésilien) contenant 26 tableaux d’art et 9 sculptures.

S.L. (avec MAP)