Des produits toxiques dans les bijoux plaqué or ?

Des rumeurs ont été colportées sur les réseaux sociaux, concernant la teneur de produits toxiques dans la fabrication des bijoux plaqué or et constituant un danger réel sur la santé des citoyens.

En réponse à ces rumeurs persistantes et inquiétantes, le président de la Fédération des associations de protection du consommateur a affirmé que celle-ci, pour l’heure, n’a reçu aucune plainte à ce propos. Et dans une déclaration à Le Site info, Bouazza Kharrati a précisé que le secteur de la joaillerie n’est assujetti, en général, à aucun contrôle sanitaire. Ce dernier est seul habilité à prouver si les bijoux plaqué or contiennent des produits toxiques ou pas.

Le président de la FACP a également souligné qu’il n’existe qu’un seul bureau à Casablanca, relevant de l’Administration des douanes, responsable du contrôle économique des bijoux qui seront vendus au Maroc. Mais ce contrôle n’englobe ni la qualité, ni l’aspect sanitaire de ces produits, a-t-il ajouté.

De ce fait, notre interlocuteur a appelé à la création d’une instance qui sera chargée du contrôle des bijoux plaqué or, particulièrement ceux qui abondent dans les marchés et souks du pays.

Larbi Alaoui