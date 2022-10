Des pluies diluviennes s’abattent sur Guercif (VIDEO)

Les régions de Taza et Guercif ont connu d’importantes précipitations ce weekend, ce qui a redonné espoir aux agriculteurs de la province.

Souffrant de stress hydrique, la région devrait ainsi bénéficier d’un petit boost suite aux pluies torrentielles enregistrées ces dernières heures. Il est attendu à ce que ces précipitations rehaussent le taux de remplissage des barrages dans la région.

Pour rappel, voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour la journée du mardi 11 octobre 2022 :

– Averses orageuses sur Doukkala, Abda, les Haut et Moyen Atlas, le Rif, le Saïs, les plateaux de Phosphates et d’Oulmes, l’Oriental et la rive méditerranéenne.

– Ciel passagèrement nuageux avec gouttes éparses sur le reste du nord et du centre.

– Bruine ou faibles pluies sur les côtes entre Sidi Ifni et Tarfaya.

– Ondées et orages probables sur l’extrême sud du pays.

– Rafales de vent assez fortes sur le sud et l’Anti-Atlas.

– Températures minimales de l’ordre de 06/14°C sur l’Atlas et le Rif, de 22/26°C sur l’est et le sud des provinces sahariennes et de 15/22°C partout ailleurs.

– Températures maximales en baisse sur l’ensemble du pays.

– Mer belle sur la Méditerranée et le Détroit, belle à peu agitée entre Cap Spartel et Mehdia et peu agitée à agitée ailleurs.

