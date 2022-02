Des parents d’étudiants marocains bloqués en Ukraine manifestent à Rabat (VIDEO)

Le président russe, Vladimir Poutine, a ordonné une opération militaire d »envergure en Ukraine. Les images des bombardements font le tour de la Toile depuis jeudi.

Ce vendredi matin, des parents d’étudiants marocains bloqués en Ukraine ont manifesté devant le ministère des Affaires étrangères. Ils s’inquiètent et demandent l’intervention des autorités marocaines pour le rapatriement de leurs enfants.

Au micro de Le Site info, la mère d’une étudiante en médecine a fait savoir que sa fille était retournée en Ukraine il y a seulement deux jours, appelant les autorités à faciliter son retour au Maroc.

« Nous voulons que le ministère des Affaires étrangères intervienne. Nos enfants paniquent et ne savent plus quoi faire », a pour sa part déclaré le père d’un étudiant.

Notons que l’ambassade du Maroc à Kiev a appelé, ce vendredi, tous les Marocains résidant en Ukraine à observer les orientations et les mesures de sécurité ordonnées par les autorités compétentes, assurant qu’elle œuvre à faciliter l’opération de transfert dans des conditions sûres de ceux d’entre eux qui désirent quitter le pays.

« Suite aux développements que connaît actuellement l’Ukraine, et en référence à son communiqué publié le 12 février 2022, l’ambassade du Royaume du Maroc à Kiev appelle les citoyens marocains ayant choisi de rester sur le territoire ukrainien à observer les orientations et les mesures de sécurité ordonnées par les autorités ukrainiennes compétentes », a souligné l’ambassade dans un communiqué.

Les citoyens marocains sont ainsi “tenus de ne quitter les lieux de résidence que pour nécessité impérieuse, être constamment munis de leurs pièces d’identité, et de rester en contact permanent avec l’ambassade et la cellule de crise mise en place a cet effet”.

S’agissant de citoyens ayant décidé de quitter l’Ukraine, l’ambassade du Maroc à Kiev œuvre, en étroite coordination avec les ambassades du Royaume dans les pays voisins, à faciliter l’opération de leur transit dans des conditions sûres.

Dans ce cadre, et compte tenu de la fermeture de l’espace aérien ukrainien, l’ambassade du Maroc a appelé les ressortissants désireux de quitter l’Ukraine à se rendre aux points d’accès frontaliers avec la Roumanie, la Hongrie et la Slovaquie, où des cellules d’accueil et d’accompagnement seront mises en place, explique le communiqué.

L’ambassade appelle à contacter la cellule de crise au siège du ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger sur les numéros verts: 0800502683 (à partir de l’Ukraine) et 0537663300 (à partir du Maroc).

M.S.