Des MRE découvrent les opportunités d’investissement à Marrakech-Safi

Les opportunités et les mécanismes d’incitation à l’investissement dans la région Marrakech-Safi ont été au centre d’un forum, organisé ce samedi dans la cité ocre, en faveur des Marocains du Monde porteurs de projets d’investissement, à l’occasion de la journée nationale des Marocains résidant à l’étranger.

Lors de cette rencontre, initiée par la Fondation Forum marocain de l’entrepreneuriat (FME) sous le thème « L’inclusion des MRE dans la relance économique », les participants ont pu découvrir les différents atouts économiques et les opportunités d’investissement qu’offre la région de Marrakech-Safi, avec sa dynamique industrielle, ses infrastructures de premier plan et les avantages fiscaux accordés aux investisseurs.

Cet événement a été également l’opportunité de mettre en relief les programmes incitatifs mis en place par le gouvernement pour booster l’investissement dans différents secteurs, notamment les programmes « Intelaka », « Istitmar », « Imtiaz » et « Tatwir ».

« Le Forum a pour objectif de faire découvrir aux Marocains du monde porteurs de projets les opportunités d’investissement dans la région et de les informer sur les dispositifs d’accompagnement mis à leur disposition », a souligné M. Mohamed Benaissa, président de la Fondation Forum marocain de l’entrepreneuriat, dans une déclaration à M24, la chaine télévisée d’information en continue de la MAP.

L’objectif est également de créer du lien et du réseautage entre les Marocains du Monde porteurs de projets d’investissement et les entrepreneurs locaux, afin de mettre en place des partenariats en matière d’investissement dans la région Marrakech-Safi, a-t-il relevé.

Pour sa part, M. Youssef Oufkir, entrepreneur marocain établi en France et membre de Meet France-Maroc (MDM), association à vocation économique qui vise à contribuer à la construction d’un trait d’union solide et durable entre les deux pays, a indiqué que ce forum « permet aux Marocains du monde de connaitre les démarches de création d’entreprises, les procédures d’investissement, l’environnement des affaires et les incitations et dispositifs mis en place en faveur des MRE ».

Faisant savoir que cette rencontre offre l’occasion de mettre en valeur les multiples success-stories des entrepreneurs marocains résidant à l’étranger, M. Oufkir a exprimé l’engagement des Marocains du Monde porteurs de projets d’investissement de contribuer au développement économique du Royaume.

Durant cette rencontre, les Marocains du monde porteurs de projets ont suivi des présentations sur les opportunités d’investissement dans la région, les offres d’accompagnement et le financement des projets portés par les MRE dans la région de Marrakech-Safi.