Des montres de luxe saisies à Bab Sebta

Les montres ont été confisquées et un procès-verbal a été établi par les services douaniers à l’encontre du conducteur et son accompagnateur pour tentative d’entrée illégale de marchandises, selon la même source.

Les services de la Douane ont ainsi mis la main, lors d’une opération de contrôle routinière, sur quatre montres, de haute gamme, soigneusement dissimulées dans les valises de deux ressortissants espagnols, qui tentaient de les introduire, via le préside occupé de Sebta, sans une déclaration préalable auprès de l’Administration des douanes et impôts indirects (ADII), a précisé la même source, notant que les bagages étaient placés à l’intérieur d’une voiture immatriculée en Espagne.