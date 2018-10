Des ministres menacés par mail au Maroc

Selon le quotidien Al Massae, qui rapporte l’information dans son édition de ce jeudi 4 octobre, des courriels anonymes comportant insultes et menaces ont été envoyés à plusieurs responsables politiques et fonctionnaires étatiques, dont des ministres en exercice.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK