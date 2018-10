Des médias seront poursuivis après l’affaire des gâteaux        

Suite à la diffusion par des médias d’une information jugée diffamatoire envers les parlementaires, la Chambre des représentants a décidé de porter plainte contre les supposés contrevenants.

En effet, ces derniers auraient qualifié la Chambre des représentants de dépensière et extravagante quant à sa gestion. Ils auraient notamment pointé du doigt le déjeuner hebdomadaire des élus, et avaient lancé des chiffres estimés à quelque cinq cents millions de centimes.

Repus pour ainsi dire, après l’épisode de la pâtisserie qui avait vite fait le tour des réseaux sociaux et même de quelques médias friands de la chose, nos parlementaires ont décidé cette fois de réagir à une nouvelle jugée fausse, en usant de leur droit constitutionnel.

S’estimant diffamés, les élus de la majorité et de l’opposition, à l’unanimité se sont accordés à ne pas laisser passer ce qu’ils jugent être une propagande systématique fomentée pour leur nuire. Ils sont décidés à dénoncer les médias responsables et les auteurs de cette campagne ciblant les membres de la Chambre sur les réseaux sociaux.

Ces fausses rumeurs et ces mensonges méthodiques touchant à la dignité et au droit du parlementaire et qui envoient une image négative de cette Institution et du rôle de l’élu, n’ont rien à voir avec la profession journalistique qui se doit, elle, être à la recherche de la véracité des faits avant sa publication, conclut le communiqué parlementaire peu tendre envers les supposés diffamateurs.

M.J.K