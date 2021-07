Des Marocains entre le fer de la covid-19 et l’enclume de la grippe: la mise en garde de Dr Hamdi

De nombreux Marocains sont perplexes! Ils ne savent plus contre quelles maladies et malaises lutter! Et entre le fer rougissant de la covid-19 et l’enclume douloureuse de la grippe, ils ne savent plus à quel Saint se vouer et à quelle porte sanitaire frapper.

En effet, des citoyens souffrent, depuis un certain temps, de maux de tête et de fièvre. Maux qu’ils expliquent par le fait qu’ils ont, sans doute, attrapé une grippe carabinée. A ce sujet, Dr Tayeb Hamdi a déclaré à Le Site info que lorsqu’on ressent des symptômes tels que décrits ci-dessus, le patient doit se confiner chez lui et ne pas être en contact physique avec son entourage et autrui.

Le médecin, chercheur en politiques et systèmes de santé a aussi précisé que le citoyen qui souffre de fortes migraines, d’épuisement ,de fièvre et de vomissements doit effectuer d’urgence le test de dépistage PCR, afin de savoir s’il a contracté ou non le coronavirus ou l’un de ses nouveaux variants.

Le virus se propage actuellement parmi les citoyens et il est du devoir des ces derniers d’effectuer les analyses laborantines nécessaires, a prévenu Dr Hamdi. Et de poursuivre qu’il n’est pas suffisant de ne pas sentir tous les symptômes précités à la fois, mais qu’un seul symptôme parmi eux peut signifier que l’on a contracté le coronavirus, voire même si l’on est totalement asymptomatique.

Larbi Alaoui