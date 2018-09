Des Marocains en colère à cause de Nabil Ayouch

Le nombre de Marocains de plus de 15 ans qui consomment de l’alcool a légèrement baissé entre 2010 et 2016. Voici les derniers chiffres.

BDS Maroc a expliqué que la réalisatrice marocaine Narjiss Nejjar a officiellement retiré son œuvre «Apartide» de la compétition contrairement aux long-métrages «Razzia» et «Sofia» de Ayouch et de Ben’mbarek. Et d’ajouter que la “fausse promesse” des deux réalisateurs a provoqué une vague d’indignation auprès du public marocain, se sentant dupé.

BDS Maroc (Boycott désinvestissement et sanctions). C’est le nom de la campagne marocaine de boycott d’Israël. BDS a assuré que les réalisateurs marocains Nabil Ayouch et Meriem Ben’mbarek n’ont pas retiré, comme promis, leurs films du festival international du film de Haifa.