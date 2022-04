Des Marocains « antinatalistes » se confient (VIDEO)

De plus en plus de Marocains sont aujourd’hui « antinatalistes ». Ils refusent d’avoir des enfants et défendent cette perception avec ferveur sur les réseaux sociaux.

Au micro de Le Site info, certains antinatalistes se sont expliqués à ce sujet et révélé les raisons qui les ont poussés à prendre cette décision.

Nos interlocuteurs évoquent des raisons existentielles, morales ou philosophiques. Chacun a ainsi expliqué le cheminement qui les a menés à adopter cette vision de la chose, soulignant qu’ils souffrent tous de l’incompréhension de leur entourage.

M.F.