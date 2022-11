Des Marocaines lancent une pétition contre l’article 490 du Code pénal (PHOTO)

Les relations sexuelles hors mariage entre adultes sont un sujet tabou, ce qui a poussé certaines Marocaines à vouloir changer l’article du Code pénal les criminalisant.

Aussi, l’ONG Moroccan Outlaws a-t-elle lancé une pétition pour supprimer l’article 490 du Code pénal marocain qui incrimine lesdites relations.

Dans une déclaration au micro de Le Site Info, l’actrice et figure médiatique, Kaoutar Boudarraja, nous a indiqué que cette pétition a pour objectif de garantir les libertés individuelles des uns et des autres. Pour elle, ʺde nombreuses personnes affichent leur soutien à la cause, mais rien n’est fait concrètement pour changer quoi que ce soit sur le terrain. C’est une loi ancienne qui ne s’accorde en rien avec l’air du temps, actuellementʺ.

Notre interlocutrice nous a également expliqué qu’il est inconcevable que des adultes consentants, en 2022, ne puissent pas vivre pleinement leur liberté. ʺNul ne peut nier que le Maroc est un pays d’authenticité et de modernité et nous en sommes fiers. Nous tenons dur comme fer à nos croyances, mais aussi à notre libertéʺ, a ajouté Kaoutar Boudarraja.

De son côté, la romancière, réalisatrice et fondatrice de l’ONG en question, Sonia Terrab, nous a indiqué qu’il est ʺtemps de changer certains articles du Code pénal, notamment ceux qui incriminent les relations hors mariage. Notre pétition est là pour l’abrogation de l’article 490 du Code pénal marocain. Mais notre cause concerne tout ce qui touche aux libertés individuellesʺ.

Et de poursuivre : ʺLes femmes ont besoin d’une loi qui les protège avant tout. Entre viols et agressions sexuelles, elles se retrouvent du mauvais côté de la Loiʺ.

Sonia Terrab a aussi avancé, qu’en 2020, 300 individus ont été poursuivis pour des affaires de viols, alors que 15.000 personnes ont été poursuivies pour relations sexuelles hors mariage.

A.O.