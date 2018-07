Des lycéens marocains en formation à la NASA (VIDEO)

“Space Camp me permettra de libérer mon potentiel et de placer la barre à un niveau supérieur, c’est le début d’une étape importante”, explique Ziyad Allaoui, l’un des gagnants de Kénitra.

Parrainé par l’Ambassade des États-Unis à Rabat et organisé par l’Association Scientifique du Maroc, Space Camp fut précédé du concours Race2Space (la Course à l’Espace), une compétition à travers laquelle les étudiants qui excellent dans la science, la technologie, l’ingénierie ou les mathématiques, sont invités à produire des vidéos de trois minutes expliquant, en langue anglaise, un concept scientifique puis à promouvoir ces vidéos en utilisant les réseaux sociaux.

Du 7 au 17 juillet 2018, 12 lycéens marocains âgés de 15 à 18 ans, participent au SPACE CAMP (le Camp de l’Espace) à Huntsville, Alabama, aux États-Unis. Le Space Camp est une expérience éducative, ludique, et interactive qui fait se rencontrer théorie et pratique, grâce à une formation simulée à bord de la navette spatiale de la NASA.