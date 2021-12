Des larmes de joie pour Dounia Batma (VIDEO)

Paraissant très émue, la chanteuse Dounia Batma est apparue essuyant quelques larmichettes, dans une story sur son compte Instagram. Ce sont des larmes de joie et d’émotion à l’occasion de la commémoration de son mariage avec le producteur bahrini, Mohamed Al Turk.

Dans une vidéo, la chanteuse a exprimé son amour pour son public, ses fans et followers et a espéré que tout artiste aura la chance d’avoir un public aussi fidèle et aussi aimant que le sien. « Merci pour votre inestimable fidélité! Je n’oublierai jamais votre soutien inconditionnel à mes côtés. Je vous adore toutes et tous! », a dit Dounia Batma

Pour rappel, ce mardi 21décembre coïncide avec le 8ème anniversaire du mariage de la chanteuse et du Bahrini Mohamed Al Turk, son époux et agent. A cette occasion, les deux tourtereaux se sont échangé mots doux et message d’amour via le réseau social Instagram.

