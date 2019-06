Des Khalijis ont commis l’irréparable à Marrakech

Un terrible drame a secoué le quartier Gueliz, à Marrakech. Un homme a été renversé par des touristes saoudiens qui roulaient à une vitesse vertigineuse. La victime a perdu la vie sur le coup, tandis que les coupables ont pris la fuite, indique une source bien informée à Le Site Info.

Aussitôt alertés, les éléments de la police judiciaire et de la protection civile se sont rendus sur les lieux du drame. Le corps du défunt a été évacué à la morgue pour autopsie et une enquête a été ouverte pour déterminer les causes et les circonstances de cet accident.

Après plusieurs heures d’investigations, les forces de l’ordre ont pu interpeller les coupables qui étaient accompagnés de plusieurs prostituées. Ils ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête sous la supervision du parquet compétent.

N.K